Koronavirüs ile ilgili şok iddia: Aslında yıllar önce ortaya çıktı
Koronavirüs dünyada can almaya devam ediyor. 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle ilgili ABD’de yapılan iki araştırma konuyu farklı boyutlara taşıdı. Söz konusu araştırmalara göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü..
Türkiye dahil 200’ün üzerinde ülkede görülen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı genel olarak kabul görüyor. Ancak, ABD’de yapılan iki araştırmaya göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.
Columbia Mailman Halk Sağlığı Okulu epidemiyoloji Profesörü Ian Lipkin CNN'e verdiği röportajda, "Korona virüsün bir süre insanlarda dolaştığını düşünüyorum. Bunu tam olarak bilemeyiz aylarca hatta yıllarca önce olmuş olabilir" ifadelerini kullandı. .
Nature Medicine dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmada da benzer bir teoriye yer verildi. Araştırmada insanların farkında olmadan yıllarca virüsle birlikte yaşamış olabileceğine dikkat çekildi. .