Koronavirüs ile ilgili şok iddia: Aslında yıllar önce ortaya çıktı

Türkiye dahil 200’ün üzerinde ülkede görülen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ilk olarak 2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı genel olarak kabul görüyor. Ancak, ABD’de yapılan iki araştırmaya göre, virüs bilinenden aylar ya da yıllar önce görüldü ve insanlara adapte olarak ölümcül bir hastalığa dönüştü.