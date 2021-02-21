Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

DSÖ, dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 2 milyon 400 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüsünün kökenlerini araştırmak üzere virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine ekip gönderdi.