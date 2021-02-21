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  3. 21 Şubat 2021 22:21

Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ tarafından dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına neden olan koronavirüsünün kökenlerini araştırmak üzere Çin'in Wuhan kentine gönderilen ekibin çalışmalarını paylaştı.

Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

DSÖ, dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 2 milyon 400 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan koronavirüsünün kökenlerini araştırmak üzere virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentine ekip gönderdi.

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Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları paylaştı. 

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Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

Ekibin, virüsün insanlara bulaşmasında 4 ana ihtimal üzerinde durduğunu ifade eden Jasarevic şunları söyledi:

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Koronavirüs insanlara ilk olarak nasıl bulaştı?

 Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda dört olası hipotez belirledi. 

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