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  3. 12 Mayıs 2020 16:40

Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor

Yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor

Yeni tip Corona Virüsü (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor.

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Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor

Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor.

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Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor

Corona Virüsü nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor.

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Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor

Öte yandan Kilyos ve Baklacı mezarlıkları ise hızlı defin sağlamak amacıyla belirlenen iki mezarlık.

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