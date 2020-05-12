Koronavirüs kurbanları böyle defnediliyor
Yeni tip koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor.
Yeni tip Corona Virüsü (Kovid -19) salgınından Türkiye'de en çok etkilenen İstanbul'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenaze işlemleri, koruyucu tedbirler alınarak dini usullere göre gerçekleştiriliyor.
Yakınlarını kaybeden insanlar, yapılacak cenaze işlemlerinin dini ritüellere uygun olup olmadığı ve hangi mezarlıklara gömüleceği konusunda endişe taşıyabiliyor.
Corona Virüsü nedeniyle vefat eden vatandaşlar, İstanbul'daki 570 mezarlık içerisinde yer bulunanlara defnedilebiliyor.