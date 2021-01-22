Koronavirüs mevsimsel gribi bitirdi mi?
Koronavirüs salgınında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı. Kuzey Yarımküre'de her yıl bu mevsimde milyonlarca kişiyi yatağa düşüren hastalık fiilen ortadan kalktı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şimdi doktorlar, "Bu mevsimde grip neredeyse tamamen silindiyse, neden her mevsim silinmesin? Gribin yayılmasını en fazla hangi adım önleyebilir?" sorularının yanıtlarını arıyor.
Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yeni pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen, bunun Covid-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor.
'Tarihi bir fenomenle karşı karşıyayız'
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Grip Komisyonu'nda görevli çocuk doktoru Norio Sugaya, "Bu son derece kafa karıştırıcı bir fenomen. İnanılması mümkün olmayan, tarihi bir durum yaşıyoruz" dedi.
WHO'ya göre gribin yayılmasını muhtemelen dünya genelinde bireyler ve hükümetlerin Covid-19'un yayılmasını önlemek için aldığı; maske takılması, insanların bir araya gelmesinin sınırlanması gibi önlemler engelledi.
Örgüt, grip aşısı yaptıranların sayısının artmasının da buna katkıda bulunuyor olabileceğini söylüyor.
'Covid-19 diğer virüslere bağışıklığı artırmış olabilir'
Bir başka varsayım da Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün büyük çapta yayılmasının, insanların bağışıklık sisteminin diğer virüslere karşı direncini yükselterek gribi engellemiş olması.
2020 baharında New York'ta yapılan bir çalışma, SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan insanların influenza virüsü gibi yaygın virüs türlerini taşıma olasılığının çok düşük olduğuna işaret ediyordu.
Ancak bu varsayımla ilgili araştırmalar, henüz başlangıç safhasında.
Fakat gripli insanların sayısının görülmedik derecede düşük olduğu bir gerçek.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da beş hastane işleten Sho Naito, "Normalde yılın bu döneminde her gün burada 50-100 hastamız olurdu. Şimdi her hastanemizde, haftada 2-3 hasta var" dedi.