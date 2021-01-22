Koronavirüs mevsimsel gribi bitirdi mi?

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şimdi doktorlar, "Bu mevsimde grip neredeyse tamamen silindiyse, neden her mevsim silinmesin? Gribin yayılmasını en fazla hangi adım önleyebilir?" sorularının yanıtlarını arıyor.



Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yeni pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen, bunun Covid-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor.