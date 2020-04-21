Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı
Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen yıldan bu yana onlarca kez mutasyona uğradığı ve şiddetleri değişken olan en az 30 farklı türe ayrıldığı ortaya konuldu. Buna göre,en ölümcül tip Avrupa kıtasında görülürken en hafif türler ABD’ye yayıldı.
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, 30 farklı yeni tip koronavirüs (Covid-19) türü olabilir. Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, Covid-19’un geçen yıl hayvanlardan insanlara atlamasından bu yana onlarca kez mutasyona uğradığını açıkladı.
"30 MUTASYONUN 19'U DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"
Bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup Covid-19 hastasını inceledi ve 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini arttırırken, diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesine ve daha hızlı çoğalmasına yardımcı oldu.
South China Morning Post’un haberinde, en ölümcül mutasyonların Avrupa'ya yayılmış olanlara, daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği belirtildi.