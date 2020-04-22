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  3. 22 Nisan 2020 08:40

Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

Yeni tip koronavirüsün erkekleri kadınlardan daha çok etkilediği biliniyor. Avustralyalı bilim insanı Covid-19'un erkekleri kadınlardan daha fazla öldürmesinin nedenlerini açıkladı.

Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

İlk olarak 2019’un son günlerinde oraya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen koronavirüs dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 binin üzerinde.

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Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

Veriler incelendiğin de daha önce karşımıza çıkan MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip koronavirüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.

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Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

Peki neden erkekler Kovid-19'a karşı kendilerini riske sokan bu hastalıklara karşı savunmasız?

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Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?

Bu sorunun yanıtını La Trobe Üniversitesi'nden genetik profesörü olan Jenny Graves, The Conversation için kaleme aldığı yazısında yanıt verdi.

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