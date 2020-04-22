Koronavirüs neden erkekleri kadınlardan daha fazla öldürüyor?
Yeni tip koronavirüsün erkekleri kadınlardan daha çok etkilediği biliniyor. Avustralyalı bilim insanı Covid-19'un erkekleri kadınlardan daha fazla öldürmesinin nedenlerini açıkladı.
İlk olarak 2019’un son günlerinde oraya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen koronavirüs dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 binin üzerinde.
Veriler incelendiğin de daha önce karşımıza çıkan MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip koronavirüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.