Koronavirüs nedeniyle kirasını veremeyince öyle bir şey yaptı ki

"İŞİNİZİ SEVEREK YAPIYORSANIZ..."

LPG tamir bakım onarımı ve bilgisayarla gaz ayarı yapan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Kemal Düzleme, tamir dükkanına dönüştüğü aracı ile başta Malatya'nın ilçeleri olmak üzere Erzincan, Elazığ ve Sivas ile ilçelerindeki müşterilerinin ayağına gidiyor. Seyyar atölyeye dönüştürdüğü minibüsüne güneş enerjisi de kuran Kemal Düzleme, işlerinin iyi olduğunu belirterek, "İşinizi severek ve düzgün yaparsanız ekmeğinizi her yerde çıkarırsınız. İyi sanatkar her yerde ekmeğini çıkarır" ifadelerini kullandı.