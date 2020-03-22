Koronavirüs onları durdurmadı! Asker uğurlaması otogar dışında devam etti...
İçişleri Baknalığının kararına rağmen, Bursa'da asker uğurlaması yapıldı. Polis ekipleri otogar dışındaki kutlamalara müdahale etti. Gaziantep’te bir gurup vatandaş otogar içerisinde askere giden yakınlarını meşaleler yakarak uğurladı.
Corona virüs salgını can almaya devam ederken, Bursa'da bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerini otogar dışında yapması dikkat çekti.
Bursa şehirlerarası otogarı dışında asker uğurlayanlara, halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.
Polis ekipleri "Corona virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.