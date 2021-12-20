Koronavirüs protestosunda sokaklar savaş alanına döndü

Kuzey Tren İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 sularında toplanan kalabalık grup, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.

"Özgürlük kod okuyucuda taranamaz", "Kovid Belgesi benim tercihim değil", "çocuklara dokunmayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Güvenli Kovid Belgesi"nin temel haklara aykırı olduğunu savundu.