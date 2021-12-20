Koronavirüs protestosunda sokaklar savaş alanına döndü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti. Gösterilerde 55 kişi gözaltına alındı.
Kuzey Tren İstasyonu önünde yerel saatle 13.00 sularında toplanan kalabalık grup, Avrupa Birliği kurumlarının yakınındaki Cinquantenaire Parkı'na doğru yürüdü.
"Özgürlük kod okuyucuda taranamaz", "Kovid Belgesi benim tercihim değil", "çocuklara dokunmayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Güvenli Kovid Belgesi"nin temel haklara aykırı olduğunu savundu.
Polis, cam şişe, taş, teneke gibi cisimler fırlatan bir gruba karşı tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Polis, 55 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.
Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla aynı konuda protesto düzenlenmiş, polisle gruptakiler arasında çatışma çıkmıştı.
Belçika'da hükümet artan vaka sayısı üzerine 17 Kasım'dan itibaren dereceli olarak tedbirleri sıkılaştırmıştı.