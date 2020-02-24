Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Toplam can kaybı 2 bin 594'e yükseldi. Dünya genelinde virüs bulaşanların sayısı 79 bini aştı. Salgın Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı. İran'da ise ölü sayısı 12'ye yükseldi.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.
Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.