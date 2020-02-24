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  3. 24 Şubat 2020 10:50

Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Toplam can kaybı 2 bin 594'e yükseldi. Dünya genelinde virüs bulaşanların sayısı 79 bini aştı. Salgın Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı. İran'da ise ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

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Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.

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Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

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Koronavirüs salgını: 3 ülkeye daha sıçradı, İran'da ölü sayısı yükseldi

Bununla birlikte Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi.

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