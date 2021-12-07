Koronavirüs salgını nedeniyle duran Doğu Ekspresi yeniden başlıyor
Ankara - Kars arasındaki turistik Doğu Ekspresi, pandeminin ardından yeniden seferlere başlıyor. 15 Aralık'ta Ankara'dan çıkacak olan tren, yaklaşık 32 saatlik yolculuğun ardından Kars'a ulaşacak.
Muhteşem manzaralar, bambaşka bir yolculuk deneyimi... Turistik Doğu Ekspresi'nde pandemiyle başlayan hasret bitiyor.
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Pandemi nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacak.
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Ankara'dan Kars'a gidicek olan ilk turistik Doğu Ekspresi 15 Aralık'ta saat 15.55'te Ankara'dan yola çıkıcak.
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İlk seferini 29 Mayıs 2019'da yapan turistik Doğu Ekspresi pandemi arasının ardından 15 Aralık Çarşamba günü Ankara'dan Kars'a 15.55'te Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü 22.20'de hareket edecek.
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