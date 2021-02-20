Koronavirüs salgını son beş haftadır küresel olarak azalıyor
Koronavirüs salgınında küresel çaptaki küçülmenin nedeninin ülkeler tarafından uygulanan sıkı karantina önlemlerinin ve seyahat yasaklarının sonucu olduğu düşünülüyor.
KÜRESEL ÇAPTAKİ DÜŞÜŞ BEŞ HAFTADIR DEVAM EDİYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, yeni Covid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 16 düşüşle 2,7 milyona geriledi. Söz konusu düşüş 4 Ocak’tan bu yana beş haftadır devam ediyor.
VAKALAR YALNIZCA ORTADOĞU'DA YÜKSELDİ
En hızlı düşüşler sırasıyla Afrika ve Batı Pasifik'te (yüzde 2 ), Avrupa (yüzde 18), ABD (yüzde 16) ve Güneydoğu Asya'da (yüzde 13) görüldü. Rakamlar, Myanmar'ın vakalarda en büyük düşüşü gören ülke olduğunu ve onu Tayland ve Sierra Leone'nin izlediğini ortaya koydu. Diğer taraftan, 14 Şubat'a kadarki haftada Covid-19 vakalarının rttığını gören tek bölge ise Ortadoğu'nun da dahil olduğu Doğu Akdeniz oldu. Covid vakaları burada yüzde 7 arttı.
DSÖ DİREKTÖRÜ: BASİT HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ İŞE YARIYOR
Küresel olarak vaka ve ölü sayısın düşmesinin nedenin ülkerin uyguladığı karantina önlemlerine bağlayan DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, basit halk sağlığı önlemlerinin mutasyonlu corona virüslerin varlığında bile işe yaradığını vurguladı. Ancak farklı uzmanlar, ülkeler arasında son derece farklı karantina stratejileri uygulanmasına rağmen, salgının dünya çapında neden küçüldüğü konusunda anlaşmazlık içerisinde bulunuyor.
"AŞILARIN ETKİSİNİN ŞU ANDA HİSSEDİLMESİ OLASI DEĞİL"
Bloomberg'in verilerine göre şimdiye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 87 ülkede şimdiye kadar 193 milyon doz aşı uygulandı ve küresel olarak vaka sayısının düşmesinde bu durumun etkili olabileceği düşünüyor. Ancak, İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Simon Clarke'a göre, aşılara hala dünyanın büyük bir çoğunluğunun erişimi yok ve bu durumda küresel olarak etkisinin hissedilmesi olanaklı değil.