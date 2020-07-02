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  3. 02 Temmuz 2020 10:02

Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı

Koronavirüs salgını başladığından bu yana en yüksek vaka artışı 1 Temmuz'da kaydedildi. Dünya genelinde sadece bir günde 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

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Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı

Şimdiye kadar 10 milyon 800'binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 519 bin'in üzerine çıkarken 6 milyondan fazla insan iyileşti.

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Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı

Corona virüse ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesindeki rakamlara göre 1 Temmuz'da dünya genelinde 196 bin 901 yeni corona virüs vakası tespit edildi.

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Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı

Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.

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