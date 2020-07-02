Koronavirüs salgınında bir günde rekor vaka artışı
Koronavirüs salgını başladığından bu yana en yüksek vaka artışı 1 Temmuz'da kaydedildi. Dünya genelinde sadece bir günde 196 bin 901 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.
Şimdiye kadar 10 milyon 800'binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 519 bin'in üzerine çıkarken 6 milyondan fazla insan iyileşti.
Corona virüse ilişkin verileri derleyen Worldometers sitesindeki rakamlara göre 1 Temmuz'da dünya genelinde 196 bin 901 yeni corona virüs vakası tespit edildi.