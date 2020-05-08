Koronavirüs salgınında denize veya havuza girmek güvenli mi?

2-Deniz ve havuz ne kadar güvenli? Şu anda virüsün insanlara deniz ve havuz yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt yok. Havuzlarda klor ve brom kullanılarak yapılan uygun bir bakım ve dezenfeksiyon Covid-19'a neden olan virüsü etkisizleştirecektir. Ancak buradaki asıl tehlike yakında yüzen birinden solunum yoluyla virüs alınabilecek olması. Yüzerken en az 6 metre uzaklığı her daim korumak mümkün olamayabileceğinden şimdilik yüzmeden uzak durmakta fayda var.