Koronavirüs salgınında denize veya havuza girmek güvenli mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya kendini karantinaya aldı. Havaların ısınmasıyla hasta sayısında düşüş yaşanıyor. İnsanlar ise en çok bu yaz denize veya havuza girip giremeyeceğini merak ediyor. Dr. Sinan Akkurt corona virüs hakkında en çok merak edilen 6 soruyu cevapladı.
1-Koronavirüse ikinci kez yakalanabilir miyim? Bu henüz kesinlik kazanmadı. Bazı hastalar enfeksiyondan sonra bağışıklık kazanmış olurlar ama bu tüm hastalar için geçerli değil. Şu anda iyileşmiş insanlarda hangi antikorun bulunduğunu ve miktarını ortaya koyan kan testleri geliştiriliyor. Bu testler bağışıklık ihtimaline biraz ışık tutacaktır.
2-Deniz ve havuz ne kadar güvenli? Şu anda virüsün insanlara deniz ve havuz yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt yok. Havuzlarda klor ve brom kullanılarak yapılan uygun bir bakım ve dezenfeksiyon Covid-19'a neden olan virüsü etkisizleştirecektir. Ancak buradaki asıl tehlike yakında yüzen birinden solunum yoluyla virüs alınabilecek olması. Yüzerken en az 6 metre uzaklığı her daim korumak mümkün olamayabileceğinden şimdilik yüzmeden uzak durmakta fayda var.
3-Yaptığım yemekten komşuma verebilir miyim? Covid-19'un yiyecek yoluyla bulaştığına ilişkin bir kanıt bulunmuyor. Ayrıca yüksek ateşte pişirme işlemi virüsü öldürüyor. Corona virüs semptomları göstermiyorsanız, pişirmeye başlamadan önce ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkadığınızdan ve yemeği yaparken ve sunarken yüz maskesi kullandığınızdan eminseniz evet yaptığınız yemeği komşunuzla paylaşabilirsiniz. Ayrıca sunulan tabağın da hijyenik olması gerekir. Virüs belirtileri gösteriyorsanız - veya virüslü biriyle temas halinde iseniz – yaptığınız yemeği hiçbir koşulda kimseyle paylaşmayın. Yiyecek dağıtımı yoluyla corona virüs bulaşma riski düşük olmakla birlikte yine de mevcut.