Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale döner?
Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısı bulunsa bile hayatın Covid-19'dan önceki haline dönmesinin 2021'in sonunu bulabileceğini söyledi.
Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi Dr. Anthony Fauci, "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısı bulunsa bile hayatın Covid-19'dan önceki haline dönmesinin 2021'in sonunu bulabileceğini söyledi.
CNN International'da yer alan habere göre, Dr. Anthony Fauci, "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasında bulundu.