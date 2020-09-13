Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale döner?

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi Dr. Anthony Fauci, "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasını yaptı.