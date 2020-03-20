Koronavirüs salgınında ölü sayısı 10 bini aştı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. Vaka sayısı ise 244 binin üzerine çıktı. İşte ölümcül virüsle ilgili son gelişmeler...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. İşte son dakika koronavirüs ile ilgili yeni bilgiler..
Son alınan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi. Taburcu olanların sayısı ise 86 bin 25'e çıktı. Öte yandan vaka sayısı 244 bini geçti.
Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
HOLLANDA'DA KOVİD-19 OTURUMUNDA BAYILAN SAĞLIK BAKANI İSTİFA ETTİ
Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins’in istifasını sunduğu belirtildi. Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.