Koronavirüs salgınında yeni korkunun adı: B.1.621 yani Kolombiya varyantı!
İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve geçtiğimiz haftalarda ABD'de de görülen koronavirüs varyantı, sağlık otoriteleri tarafından yakından izleniyor.
Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki aşısını da olmuş yedi kişinin söz konusu Covid varyantı nedeniyle öldüğü belirlendi. 21 huzurevi sakininin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bazı çalışanlarda da varyanta rastlandı ancak bu kişiler hastalığı çok daha hafif geçirdi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantına, Beta, Delta gibi varyantlara benzer bir isim henüz verilmedi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), varyantın dikkatle incelenmesi gerektiğini kaydetti.
Reuters'ın haberine göre Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantı yakın takibe aldı. Brüksel yakınlarındaki huzurevinde ölen yedi kişinin 80-90 yaş aralığında olduğunu dile getiren Leuven Üniversitesi Öğretim Üyesi Marc Van Ranst, yaşamını yitirenlerin iki aşısını da olmuş bireyler olmasının endişe verici olduğunu aktardı.
Marc Van Ranst, varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı konusunda henüz bir bulgu olmadığını da ekledi.