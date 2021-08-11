Koronavirüs salgınında yeni korkunun adı: B.1.621 yani Kolombiya varyantı!

Belçika'da bir huzurevinde kalan ve iki aşısını da olmuş yedi kişinin söz konusu Covid varyantı nedeniyle öldüğü belirlendi. 21 huzurevi sakininin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bazı çalışanlarda da varyanta rastlandı ancak bu kişiler hastalığı çok daha hafif geçirdi.