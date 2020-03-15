Koronavirüs salgınıyla ilgili 7 komplo teorisi

UZAYLILAR BAŞLATTI



Her faili meçhul olayda olduğu gibi bu kez de Amerikalıların ilk hedefi uzaylılar. UFO iddialarıyla meşhur Scott Waring’e göre virüs salgınını uzaylılar başlattı ve süreç onlar tarafından idare ediliyor. İddialarını bazı ‘astrolojik’ verilerle ispatlamaya çalışan Waring’i destekleyen başka teorisyenler de var.