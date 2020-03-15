Koronavirüs salgınıyla ilgili 7 komplo teorisi
Çin'de patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 5 bin 800'den fazla insan hayatını kaybetti, vaka sayısı 156 bini aştı. Koronavirüsle mücadele sürerken, sosyal medya komplo teorileriyle çalkalanıyor. İşte koronavirüsle ilgili 7 komplo teorisi...
UZAYLILAR BAŞLATTI
Her faili meçhul olayda olduğu gibi bu kez de Amerikalıların ilk hedefi uzaylılar. UFO iddialarıyla meşhur Scott Waring’e göre virüs salgınını uzaylılar başlattı ve süreç onlar tarafından idare ediliyor. İddialarını bazı ‘astrolojik’ verilerle ispatlamaya çalışan Waring’i destekleyen başka teorisyenler de var.
VİRÜSÜ ÇİN ÜRETTİ
Bu iddianın merkezinde de Çin var. Teorisyenlerimiz virüsün Çin tarafından üretildiğini ve Çin malı ürünlerle dünyaya yayıldığını iddia ediyor. Bu teorisyenlere göre Çin’de gerçek ölü sayısı 40 bin... Virüs Vuhan’da bir yılandan yayıldı ve yılanın yaşadığı suda da ‘füze kalıntıları’ bulundu.
BİYOLOJİK SİLAH
Bu teorinin öznesi de Çin... Virüs Çin’in çok gizli biyolojik silah programının bir parçası olarak gösteriliyor. Teorinin destekçileri Washington Times’ın iki makalesini tezlerine destek olarak kullanıyor. Bu makalelerde her teoride kendine kolayca yer bulabilen ‘İsrailli istihbaratçılar’ ve onların bu tezlere destek olarak yorumlanan beyanları var.
KANADALI CASUS
En çalkantılı dönemlerde bile kendi halinde bir hayat süren Kanada da bu teorilerinden nasibini alıyor. Virüs, Kanada’nın Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çalışan bir araştırmacının açığa alınmasıyla ilişkilendiriliyor. Teoriye göre ‘casus’ olan bu araştırmacı virüsü ürettiği ya da sızdırdığı için açığa alınmış.