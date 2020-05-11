Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, canları pahasına hayat kurtarmaya devam ediyor.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Türkiye'de Kovid-19 vakalarının görülmeye başlanmasının ardından pandemi hastanesine dönüştürülen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli 300 hemşirenin bir gününe şahitlik etti.
Her yıl 12 Mayıs'ta "Hemşireler Günü"nü kutlayan "beyaz melekler", Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcıyor.
Hastaların hep yanlarında olmalarını istediği hemşireler, sabahın erken saatlerinde geldikleri hastanede ilk olarak koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Hemşireler için siren çalarak acil servise gelen her ambulans kurtarılacak bir yaşamı simgeliyor. Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaları dikkatle teslim alan hemşireler, onları yaşama bağlamak için zamanla yarışıyor.