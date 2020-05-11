Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

Hastaların hep yanlarında olmalarını istediği hemşireler, sabahın erken saatlerinde geldikleri hastanede ilk olarak koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Hemşireler için siren çalarak acil servise gelen her ambulans kurtarılacak bir yaşamı simgeliyor. Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaları dikkatle teslim alan hemşireler, onları yaşama bağlamak için zamanla yarışıyor.