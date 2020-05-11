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  3. 11 Mayıs 2020 13:26

Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön cephede yer alan hemşireler, canları pahasına hayat kurtarmaya devam ediyor.

Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Türkiye'de Kovid-19 vakalarının görülmeye başlanmasının ardından pandemi hastanesine dönüştürülen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli 300 hemşirenin bir gününe şahitlik etti.

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Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

Her yıl 12 Mayıs'ta "Hemşireler Günü"nü kutlayan "beyaz melekler", Kovid-19 salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcıyor.

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Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

Hastaların hep yanlarında olmalarını istediği hemşireler, sabahın erken saatlerinde geldikleri hastanede ilk olarak koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Hemşireler için siren çalarak acil servise gelen her ambulans kurtarılacak bir yaşamı simgeliyor. Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaları dikkatle teslim alan hemşireler, onları yaşama bağlamak için zamanla yarışıyor.

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Koronavirüs savaşında işte 300 hemşirenin bir günü

İlk müdahale sonrası sürüntü örnekleri alan hemşireler, hastaların tahlillerinin pozitif çıkması halinde onları tedavi görecekleri servise yönlendiriyor.

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