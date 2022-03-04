Koronavirüs sonrası turizm savaşı: Turizm sektörü için 2022 nasıl geçecek?
Koronavirüs salgını etkisini yavaş yavaş yitirmeye ve ülkeler tedbirleri gevşetmeye başlarken turizm sektörü yeniden gündeme geldi.
Küresel corona virüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, yaz sezonu yaklaşırken 2022 yılının geçtiğimiz iki yıla göre toparlanma yılı olması ön görülüyordu.
9 gün önce başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ise turizm sektörü için bu yılın da hayal kırıklığı yaratabileceğine işaret ediyor.
Sürekli değişen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır süren kesintili seyahat kurallarının ardından havayolları ve tur operatörleri, 2022 yazına bir kez daha kapalı uçuş yolları, iptaller ve uluslararası seyahatteki belirsizlik bulutu içinde hazırlanıyor.
Şimdiye kadar 30'dan fazla ülke hava sahasını Rusya'ya kapatırken, Moskova da aynı şekilde tepki vererek karşılıklı hava sahaları kapatılırken Rusya Sivil Havacılık Otoritesi, Salı gününden itibaren hava sahasını en az 37 ülkenin taşıyıcılarına kapattığını duyurdu.
Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya'nın bazı bölgeleri üzerindeki hava sahası da kapalı kalacak.
Kısa vadede bu, uçuş iptalleri veya hava yollarının değiştirilmesi anlamına gelirken, seyahat endüstrisi için ise uzun vadeli sonuçlar çok daha kapsamlı olabilir.
ARTAN YAKIT MALİYETLERİ SEYAHAT FİYATLARINI ARTIRACAK
Yatırımcılar, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle Rusya'nın enerji ihracatının sınırlandırılacağından veya durdurulacağından korktuklarından, küresel ham petrol fiyatları 110 doların üzerine çıktı.
Bu fiyat artışlarının, her türlü seyahati daha pahalı hale getirebileceği belirtilirken, kapalı Rus hava sahasını aştıkları için daha fazla yakıta ihtiyaç duyan, potansiyel olarak daha uzun hava yolları ile birleştiğinde, daha yüksek fiyatların sonunda tüketiciye yansıtılmasının gerekeceği vurgulandı.
Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, özellikle Asya turlarının fiyatlarının her geçen gün arttığını belirtirken, CFO Remco Steenbergen, yakıt fiyatlarındaki ve diğer maliyetlerdeki artışı dengelemek için taşıyıcının bilet fiyatlarını artırması gerekeceğini söyledi.
Ücretlerdeki artışın talebin düşmesine yol açabileceği bildirilirken, bunun pandemi kaynaklı kayıpları telafi etmek için mücadele eden bir endüstri için kötü haber anlamına geldiğinin altı çizildi.