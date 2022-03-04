Koronavirüs sonrası turizm savaşı: Turizm sektörü için 2022 nasıl geçecek?

Küresel corona virüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, yaz sezonu yaklaşırken 2022 yılının geçtiğimiz iki yıla göre toparlanma yılı olması ön görülüyordu.

9 gün önce başlayan Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş ise turizm sektörü için bu yılın da hayal kırıklığı yaratabileceğine işaret ediyor.

Sürekli değişen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır süren kesintili seyahat kurallarının ardından havayolları ve tur operatörleri, 2022 yazına bir kez daha kapalı uçuş yolları, iptaller ve uluslararası seyahatteki belirsizlik bulutu içinde hazırlanıyor.