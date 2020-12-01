Koronavirüs sürecinde özel hastane vurgunu!
Türkiye'de günlük vaka sayısının 30 binlere ulaşmasıyla birlikte kamu ve özel hastaneler alarm vermeye başladı. Özel hastanelerin gecelik fiyatları 10 bin TL'ye kadar çıktı. Tedavi sürecinin bir hafta sürmesi durumunda bir Koronavirüs hastasına çıkarılan fatura 70 bin TL'yi buluyor.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul'da bulunan bazı özel hastanelerin bir gecelik yatış için istedikleri fiyatlar:
Bağcılar'da tek gecelik yatış ücreti SGK'lı ise 3 bin, değilse 7 bin TL'den başlıyor. Yoğun bakımında yer yok. 25-30 hasta yoğun bakım sırası bekliyor.
Esenler'deki özel bir hastane sadece yatış alıyor. Günlük 2 bin lira. Giriş için 7 günlük 14 bin kapora isteniyor. Ancak burada da yer yok.