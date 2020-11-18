Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı
Aksaray’da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü bir kişi direksiyon başında polise yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aksaray-Ankara karayolunda toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara’dan Aksaray’a gelen Ahmet K. yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurularak denetim yaptı.
Şoför ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Denetimde şoför Ahmet K.’nın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Sürücü , polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Sürücü Ahmet K. kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00’de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara’dan otobüs ile Aksaray’a geliyordum” diye kendini savundu.