Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

Sürücü Ahmet K. kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00’de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara’dan otobüs ile Aksaray’a geliyordum” diye kendini savundu.