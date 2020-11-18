SON DAKİKA
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Kasım 2020 14:11

Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

Aksaray’da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü bir kişi  direksiyon başında polise yakalandı.

Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Aksaray-Ankara karayolunda toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yapan polis ekipleri, saat 21.30 sıralarında Ankara’dan Aksaray’a gelen Ahmet K. yönetimindeki yolcu otobüsünü durdurularak denetim yaptı. 

1/ 4
Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

Şoför ve 2 yolcu HES kodu üzerinden kontrol edildi. Denetimde şoför Ahmet K.’nın sorgusunda koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Sürücü , polis ekiplerinin çağırdığı 112 ekiplerince karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. Karantina kurallarına uymayan otobüs sürücüsüne 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

2/ 4
Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

Sürücü Ahmet K. kendisini karantinaya götüren sağlık görevlilerine, "Bana, bugün saat 17.00’de seyir halindeyken 2 gün önce taşıdığım bir yolcunun durumunun pozitif çıktığı ile ilgili bir mesaj geldi. Daha sonra beni arayıp evime gitmemi söylediler. Ben de Ankara’dan otobüs ile Aksaray’a geliyordum” diye kendini savundu. 

3/ 4
Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü, direksiyonda yakalandı

112 ekipleri, şoförü 14 gün karantinada kalmak üzere evine götürdü.  Otobüsteki 2 yolcu ise başka bir araçla otogara götürüldü.   

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM