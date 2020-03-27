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  3. 27 Mart 2020 17:55

Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin koronavirüse yakalandığı, hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı' belirtilmişti.

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Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulanmıştı.

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Koronavirüs karantinasındaki Prens Charles’tan ilk görüntü geldi

Koronavirüse yakalanan Prens Charles teşhis sonrası ilk kez görüntülendi.

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