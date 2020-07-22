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  3. 22 Temmuz 2020 09:32

Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!

Koronavirüsle mücadelede örnek gösterilen ülkelerden olan Güney Kore'nin geliştirdiği koronavirüs uygulamasında sistem açıkları keşfedildi. Binlerce kişinin özel bilgilerinin tehlikede olduğu bildirildi.

Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı dünya genelinde 15 milyonu geçti.

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Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!

600 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın ile en iyi mücadele örneklerinden birini sergileyen ülkelerin başında ise Güney Kore geliyor.

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Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!

Coğrafi olarak salgının ilk görüldüğü Çin'e yakın bir konumda olan ülke buna rağmen aldığı önlemler ile salgını kontrol altına almış durumda.

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Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!

51 milyon nüfusa sahip olan GÜney Kore'de yaklaşık 14 bin vaka saptanırken virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 698 kişi ise iyileşti.

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