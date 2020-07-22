Koronavirüs uygulamasını indiren binlerce kişi tehlikede!
Koronavirüsle mücadelede örnek gösterilen ülkelerden olan Güney Kore'nin geliştirdiği koronavirüs uygulamasında sistem açıkları keşfedildi. Binlerce kişinin özel bilgilerinin tehlikede olduğu bildirildi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle enfekte olan kişi sayısı dünya genelinde 15 milyonu geçti.
600 binden fazla kişinin hayatına mal olan salgın ile en iyi mücadele örneklerinden birini sergileyen ülkelerin başında ise Güney Kore geliyor.
Coğrafi olarak salgının ilk görüldüğü Çin'e yakın bir konumda olan ülke buna rağmen aldığı önlemler ile salgını kontrol altına almış durumda.