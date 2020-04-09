Koronavirüs vakaları dünyada 1,5 milyonu aştı!
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 500 bini, ölü sayısı 87 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin 950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.