Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar
Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.
Hastane, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.
Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor.