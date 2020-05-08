Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Hastane, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.