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  3. 08 Mayıs 2020 00:29

Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisi görüntülendi.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Hastane, koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. En ön saflarda, yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan hastaların bakımını sağlık çalışanları üstleniyor.

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Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran anlar

Hastasının terini silen hemşire duygulandırdı Solunum cihazına bağlı şekilde uyutulan ve yüksek ateş nedeniyle terleyen hastaların terlerini uyurken hemşireler siliyor. Hemşirelerin bunu yapmak zorunda olmadığı bilinirken, fedakarlıkları göz yaşartıyor.

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