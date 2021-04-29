Koronavirüs yüzünden bir ülke tükenmenin eşiğinde
Dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi olan Hindistan’da son bir ayda şiddetini arttıran koronavirüs salgını, ülkede adeta bir kıyamete dönüştü.
Dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi olan Hindistan’da son bir ayda şiddetini arttıran koronavirüs salgını, ülkede adeta bir kıyamete dönüştü.
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1.36 milyar nüfuslu ülkede son bir haftadır her gün 300 binin üzerinde vaka kaydedilirken, son 24 saatte 3 bin 293 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Toplamda 200 binden fazla can kaybıyla dünya genelinde dördüncü olan Hindistan, 18 milyon vaka ile de ABD'nin ardından ikinci sırada.
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Ancak ülkedeki test sayısı yetersizliği ve test yaptırmayan kişileri de hesaba katan uzmanlar, bu rakamların gerçeğin çok uzağında olduğu görüşünde.
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