Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

Tosun, "Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.