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  3. 28 Aralık 2020 00:16

Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor.

Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

Bahçeli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hacı Tosun, geçimini 28 yıldır yaptığı mezar kazıcılığı ile sağlıyor.

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Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

Tosun, son dönemlerde artış gösteren koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Tosun, kendi kazdığı mezara girerek, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı olmaya davet etti.

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Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

Tosun, "Allah rızası için bu salgına karşı dikkat edin, maske ve sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. 28 yıllık mesleğimi bir yıldır yaşanan bu Covid-19 salgınından dolayı psikolojim bozulduğu için bıraktım. Köy mezarlığındaki birçok mezar alanını tek başıma kazdım, köylülerimizi defnettim. Bir yılda Bahçeli'de 10 kişi Covid-19 salgını nedeniyle vefat etti. Lütfen maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ölüm elbette olacak ama Covid-19 nedeniyle ölüm olunca çok üzülüyorum. Devletimiz bu hastalıkla çok uğraşıyor. Yetkililerin uyarılarına tüm vatandaşlarımızın kesinlikle uymasını istiyorum" dedi.

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Koronavirüs yüzünden kendi kazdığı mezara girdi

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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