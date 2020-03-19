Koronavirüse karşı araç temizliği nasıl yapılır?
Korana virüsün Türkiye’ye de sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemeler alınmaya başlandı. TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, kişisel eşyaların dezenfekte edilmesinin yanı sıra otomobillerin ve toplu taşıma araçlarının da dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeketi.
Tüm dünyayı sarsan korona virüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor.
Dünyada hızla yayılan virüsüne karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen TOBFED Genel Başkan Yardımcısı ve Carwax Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mumcu, “Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli” dedi.
Araçlar 15 günde bir dezenfekte edilmeli Araç içi antibakteriyel temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Mustafa Mumcu, Araç içerisinde insanlar uzun zaman geçiriyor. Bu ortam sürekli el temasının yapıldığı ve havasının solunduğu bir ortam. Bu nedenle vatandaşların güvenliği göz önüne alınarak araçlara dezenfekte ve ozonlama işlemlerinin mutlaka yapılması gerekiyor.
Araç içerisinde elle temas edilen tüm yüzeylerde hijyenin sağlanması şart. Korona virüsüyle birlikle biz de sektörde çok ciddi önlemler almaya başladık. Bu hassasiyeti tüm otomobil sürücülerine de hissettirmek istiyoruz. İçeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olan bileşeni araç içerisine püskürterek dezenfekte işlemini yapıyoruz.