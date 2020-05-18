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  3. 18 Mayıs 2020 18:37

Koronavirüse karşı beklenen çözüm insan vücudunda!

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyen bir antikor olduğunu belirtti.

Koronavirüse karşı beklenen çözüm insan vücudunda!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

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Koronavirüse karşı beklenen çözüm insan vücudunda!

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalandı.

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Koronavirüse karşı beklenen çözüm insan vücudunda!

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

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Koronavirüse karşı beklenen çözüm insan vücudunda!

Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.

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