Koronavirüse karşı iğnesiz aşı müjdesi! Aşı olana 15 bin TL ödenecek
İngiltere’de koronavirüs varyantlarına karşı iğnesiz aşısı geliştirildi. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen aşının iğne yerine hava jeti kullandığı belirtilirken, DIOSvax adı verilen teknolojinin, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin ettiği açıklandı. Aşının denemelerine başlanırken, iki doz aşı olmuş gönüllülere 785 sterlin ödenecek.
İngiltere bilim insanları, Covid-19’un yeni varyantlarına ve gelecekteki corona virüslere karşı iğnesiz koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı.
Denemelerine başlanacak olan aşısının geniş kapsamlı koruma için geliştirileceği belirtildi. Southampton Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının vücuda enjekte etmek için iğne yerine hava jeti kullanıldığı bildirildi.
NIHR Southampton Klinik Araştırma Tesisi klinik baş araştırmacısı ve direktörü Saul Faust geliştirilen iğnesiz aşı ile ilgili, "Bu teknoloji, dünya çapında çok sayıda insana geniş kapsamlı koruma sağlayabilir" diye konuştu.
Mevcut Covid-19 aşılarının çoğu, Ocak 2020'de bulunan virüsün ilk örneklerinden alınan spike protein için RNA dizisini kullanırken, yeni aşı için kullanılan DIOSvax adı verilen teknoloji, virüsün nasıl mutasyona uğrayabileceğini tahmin etmeyi amaçlıyor ve yeni ortaya çıkan varyantları hedeflemesine izin veriyor.