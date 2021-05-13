Koronavirüse karşı ''karışık aşı'' deneyinin sonuçları açıklandı
Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırma sonucunda 'karışık aşı'da yan etkiye daha sık rastlandığı belirtildi.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ‘karışık aşı uygulaması’ çalışmasında, ilk ve ikinci dozu farklı aşılardan olan grupta, her iki dozu da aynı aşıdan olan gruba göre daha sık yan etki bildirildi.
‘Karışık doz aşı programlarının’ güvenliğini ve etkinliğini araştırmak için başlatılan Oxford liderliğindeki Com-Cov çalışmasından elde edilen ve Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan ilk verilere göre, karışık doz aşı olanlar, her iki dozu da aynı aşıdan olanlara göre daha sık yan etki bildirdi.
İlk ve ikinci dozun farklı aşılardan yapıldığı ‘karışık aşı’ kombinasyonlarını araştıran çalışmanın denemelerinde, ilk doz Oxford/AstraZeneca aşısı ve ikinci doz Pfizer/BionTech (ve tersi) aşı kombinasyonlar deneniyor.
Denemelerde, bazılarının altta yatan rahatsızlıkları bulunduğu 50 yaş ve üstü 800’den fazla katılımcı bulunuyor.