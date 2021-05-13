Koronavirüse karşı ''karışık aşı'' deneyinin sonuçları açıklandı

‘Karışık doz aşı programlarının’ güvenliğini ve etkinliğini araştırmak için başlatılan Oxford liderliğindeki Com-Cov çalışmasından elde edilen ve Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan ilk verilere göre, karışık doz aşı olanlar, her iki dozu da aynı aşıdan olanlara göre daha sık yan etki bildirdi.