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  3. 28 Aralık 2020 00:20

Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!

Pandemi döneminde şikayetleri olan, koronavirüs kapıp kapmadığını merak eden ancak bulaş riski nedeniyle kalabalık hastane ortamlarına da girmek istemeyenler için mobil tanı karavanı geliştirildi. Telefonuna bir aplikasyon indiren vatandaşlar, aracıyla en yakın karavanın yanına gidip test yaptırabilecek.

Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!

İzmir'deki bir firma tarafından geliştirilen mobil tanı karavanı, bir çeşit gezici labaratuvar gibi vatandaşların kan tahlili, kan şekeri ölçümü gibi çok sayıdaki tetkikini bir sağlık merkezine gitmelerine gerek kalmadan ayağına kadar götürüyor. 

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Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!

Şikayetleri nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığını merak edenler de PCR testini bu karavanda yaptırabilecek.

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Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!

Çeşitli lakosyonlarda hizmet verebilecek mobil tanı aracı ile virüs endişesi taşıyan vatandaşların güvenli şekilde test yaptırabileceğini ifade eden proje sorumlusu endüstri mühendisi Ulucan Baran, hastanelerin yükünü de hafifletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!

Numune alım süreçlerinde sağlık personellerinin de bulaşı kaynaklı enfeksiyon riski yaşadığını ifade eden Baran, süreci daha pratik ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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