Koronavirüse karşı ''mobil tanı'' karavanları görevde!
Pandemi döneminde şikayetleri olan, koronavirüs kapıp kapmadığını merak eden ancak bulaş riski nedeniyle kalabalık hastane ortamlarına da girmek istemeyenler için mobil tanı karavanı geliştirildi. Telefonuna bir aplikasyon indiren vatandaşlar, aracıyla en yakın karavanın yanına gidip test yaptırabilecek.
İzmir'deki bir firma tarafından geliştirilen mobil tanı karavanı, bir çeşit gezici labaratuvar gibi vatandaşların kan tahlili, kan şekeri ölçümü gibi çok sayıdaki tetkikini bir sağlık merkezine gitmelerine gerek kalmadan ayağına kadar götürüyor.
Şikayetleri nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığını merak edenler de PCR testini bu karavanda yaptırabilecek.
Çeşitli lakosyonlarda hizmet verebilecek mobil tanı aracı ile virüs endişesi taşıyan vatandaşların güvenli şekilde test yaptırabileceğini ifade eden proje sorumlusu endüstri mühendisi Ulucan Baran, hastanelerin yükünü de hafifletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.