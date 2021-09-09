Koronavirüse karşı tarihi adım: Süper insan bağışıklığı formülü bulundu
ABD’nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi’nden uzmanlar, koronavirüse karşı bağışıklıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi.
Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs geçirdikten sonra iki doz BioNTech ya da Moderna’nın mRNA aşılarından birini olan kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ kazandığı öne sürüldü.
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Çalışmada, Covid-19'a yakalanan ve her iki doz aşıyı olan kişilerin “süper bağışıklık” geliştirebildiği tespit edildi.
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Araştırmada, bu tür kişilerin antikorlarının, Delta ve Beta dahil olmak üzere bilinen 6 koronavirüs varyantını nötralize edebileceği bulundu.
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Çalışmada, mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ ya da ‘hibrit bağışıklık’ kazandığı belirlendi.
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