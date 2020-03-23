Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Çanakkale’de bugün emekli maaşlarını çekmek isteyen yaşlı vatandaşlar, ‘evde kal’ çağrısına rağmen banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

