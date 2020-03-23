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KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK
BİR ÖZEL BANKA DAHA KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
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  3. 23 Mart 2020 15:03

Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bankalar 12.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu. Bu kararın ardından banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Çanakkale’de emekli maaşlarını almak isteyen vatandaşlar banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatlerine kadar kapalı olan bankalar, korona virüs nedeniyle müşterileri içeriye tek tek aldı.

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Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Çanakkale’de bugün emekli maaşlarını çekmek isteyen yaşlı vatandaşlar, ‘evde kal’ çağrısına rağmen banka kapıları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Polis ekipleri, bankaların bulunduğu bölgelerde kuyrukta olan vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulundu.

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Koronavirüse rağmen banka önlerinde kuyruk oluştu

Öte yandan bazı kişilerin maske, eldiven takmamaları ve sosyal mesafeyi korumadıkları da dikkatlerden kaçmadı.

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