Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina
Çekya'da günlük vaka sayısı 11 binin üzerine çıkmasının ardından ülkede ikinci kez karantina ilan edildi. Başkent Prag'da Temmuz ayının başında koronavirüse veda partisi düzenlenmişti.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara ilişkin Sağlık Bakanı Roman Prymula, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.
Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatılacak.
İlk etapta 3 Kasım’a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması öngörülürken, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zaruri durumlara izin verilecek.