SON DAKİKA
İSTANBUL'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ekim 2020 10:35

Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina

Çekya'da günlük vaka sayısı 11 binin üzerine çıkmasının ardından ülkede ikinci kez karantina ilan edildi. Başkent Prag'da Temmuz ayının başında koronavirüse veda partisi düzenlenmişti.

Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan karara ilişkin Sağlık Bakanı Roman Prymula, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19’la mücadele kapsamında ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

1/ 14
Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatılacak.

2/ 14
Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina

İlk etapta 3 Kasım’a kadar geçerli olacak karantina sürecinde, aile bireyleri dışındaki kişilerle sosyal temasın tamamen sonlandırılması öngörülürken, iş, alışveriş ve doktor ziyaretleri gibi zaruri durumlara izin verilecek.

3/ 14
Koronavirüse veda partisi yapmışlardı! 3 ay sonra yeniden karantina

Açık alanlarda maske kullanımı zorunlu kılınırken, vatandaşların doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapmalarına izin verileceği ancak en fazla iki kişinin birlikte hareket edebileceği vurgulandı.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM