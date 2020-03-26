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  3. 26 Mart 2020 13:31

Koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi hamile kadının gözyaşları

Corona virüsüne nasıl yakalandığını bilmeyen üç çocuk annesi hamile yakının yakarışları dünyada gündem yarattı. Altı buçuk aylık hamile olan 39 yaşındaki kadın, çektiği video ile hastane yatağından çağrıda bulundu. Nefes almakta güçlük çektiği görülen ve her cümlesinde soluksuz kalan anne, böyle yalvardı.

Koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi hamile kadının gözyaşları

Corona virüsüne yakalanan ve bebek bekleyen 39 yaşındaki kadın, hastane yatağından yaptığı paylaşımla dünya gündemine oturdu.

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Koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi hamile kadının gözyaşları

Altı buçuk hamile olan Karen Mannering, insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Her cümlesinde nefes almakta zorlandığı belli olan hamile kadın, yaşadıkları ile kıyaslandığında "Dışarı çıkmanıza değmez" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi hamile kadının gözyaşları

Karen, kendi yaşamından çok doğmamış bebeğinin hayatı için endişe ettiğini söyledi ve insanlara hastalığı ciddiye almaları konusunda yalvardı.

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Koronavirüse yakalanan 3 çocuk annesi hamile kadının gözyaşları

İnglitere'nin Kent şehrinde yaşayan Karen'ın video boyunca konuşmakta güçlük çektiği gözlemlendi. Covid-19 nedeniyle zatürreye yakalanan kadın, Kent'in Margate ilçesindeki QEQM Hastanesi'nde tedavi altında.

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