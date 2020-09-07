Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu

NİHAT HOCA SAĞLIĞINA KAVUŞTU Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama yapmayan Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla Instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Uçankuş'un haberine göre Hatipoğlu daha önceki açıklamasında "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.