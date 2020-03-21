Koronavirüse yakalanan sunucu Burak Akkul'dan haber var!
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Burak Akkul, durumu fenalaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü sunucunun eşi Seda Akkul ise kusma ve baş ağrısı şikayetlerinden dolayı karantinaya alındı. Çiftin son sağlık durumuyla ilgili Seda Akkul'un ağabeyiden açıklama geldi
Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan ve koronavirüse yakalanan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'dan haber var.
Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile son durumu anlattı:
Dün yazdığım mesaja istinaden; Burak'ın da Seda’nın da bu kadar seveni olduğunu görmek, bu kadar iyi dilek ileten, ilgili, duyarlı sevenlerini okumak, bizi çok mutlu etti. Hepiniz tek tek sağ olun. Burak bunları okuduğunda, eminim bu kadar sevginin, bu kadar değerin karşılık bulması için daha çok çabalamak zorunda hissedecek.