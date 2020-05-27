Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok ülkeden ünlü isimleri de etkiledi. Sanat, bilim, magazin, spor dünyasından birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı.
ANDREA BOCELLI
61 yaşındaki dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, milyonlarca kişinin YouTube'dan canlı izlediği 'Umut İçin Müzik' konseri öncesinde koronavirüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.
Bocelli, eşi Veronica Berti ile koronavirüsü yenmelerinin ardından araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını da duyurdu.