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  3. 27 Mayıs 2020 16:31

Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, birçok ülkeden ünlü isimleri de etkiledi. Sanat, bilim, magazin, spor dünyasından birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı.

Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?

İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimler...

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Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?

ANDREA BOCELLI
61 yaşındaki dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, milyonlarca kişinin YouTube'dan canlı izlediği 'Umut İçin Müzik' konseri öncesinde koronavirüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

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Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?

Bocelli, eşi Veronica Berti ile koronavirüsü yenmelerinin ardından araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını da duyurdu.

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Koronavirüse yakalanan ünlüler! Listede bakın kimler var?

JAPONYA'YI YASA BOĞAN ÖLÜM
Ünlü Japon oyuncu Kumiko Okae 63 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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