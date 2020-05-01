Koronavirüse yakalandı; böyle yalvardı: ''Ölmeme izin verme!''
İki çocuk annesi 12 yıllık hemşire, görev yaptığı hastanede corona virüse yakalandı. Ölümcül virüsle savaşırken kurtulamayacağını düşünen hemşire, meslektaşlarına "Ölmeme izin verme" diyerek yalvardığını, "covid günlüğü"nde anlattı.
Dünya 35 yaşındaki hemşirenin, yakarışlarını konuşuyor... 12 yıllık hemşire Kelly Ward, corona virüs salgınında görev yaptığı hastanede Covid-19'a yakalandı.
İki çocuk annesi hemşire, hastalığı yenmeye çalışırken, bir yandan da sosyal medyada günlük tutarak kendisiyle aynı durumda olanlara ilham kaynağı olmaya çalıştı.
Hastanedeki vardiyası sırasında şiddetli öksürük krizine giren ve nefessiz kalan hemşireye ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.