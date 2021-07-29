Koronavirüsle boğuşurken kuş gribi kabusu hortladı

Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçe merkezinde kanatlı kümes hayvanlarından bazılarının telef olması yetkilileri harekete geçirdi. İlçe merkezinde belirlenen 3 adreste İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.