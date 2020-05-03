Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?
Koronavirüs salgının neden olduğu yıkım katlanarak büyürken, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin Vuhan'dan ürkütücü yeni fotoğraflar geldi.
Koronavirüs salgının neden olduğu yıkım katlanarak büyürken, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin Vuhan'dan ürkütücü yeni fotoğraflar geldi.
ABD istihbarat servisleri, hafta içinde koronavirüsün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün bürosundan yapılan alışılmadık yazılı açıklamada, "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denildi.