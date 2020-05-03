Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

Açıklamada ayrıca "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte hayvanlarla temastan mı, yoksa Vuhan'daki bir laboratuvardaki kazadan mı kaynaklandığını belirlemek için ortaya çıkabilecek bilgileri ve istihbaratı titizlikle incelemeye devam edecek" ifadesi yer aldı.