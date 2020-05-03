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  3. 03 Mayıs 2020 14:20

Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

Koronavirüs salgının neden olduğu yıkım katlanarak büyürken, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin Vuhan'dan ürkütücü yeni fotoğraflar geldi.

Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

Koronavirüs salgının neden olduğu yıkım katlanarak büyürken, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin Vuhan'dan ürkütücü yeni fotoğraflar geldi.

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Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

ABD istihbarat servisleri, hafta içinde koronavirüsün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı.

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Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün bürosundan yapılan alışılmadık yazılı açıklamada, "İstihbarat topluluğu, Covid-19 virüsünün insan eliyle yapılmadığı ya da genetiğiyle oynanmadığı yönündeki yaygın bilimsel uzlaşıya katılıyor" denildi.

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Koronavirüste dünyayı sarsacak fotoğraf! Virüs böyle mi ortaya çıktı?

Açıklamada ayrıca "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte hayvanlarla temastan mı, yoksa Vuhan'daki bir laboratuvardaki kazadan mı kaynaklandığını belirlemek için ortaya çıkabilecek bilgileri ve istihbaratı titizlikle incelemeye devam edecek" ifadesi yer aldı.

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