Koronavirüsle savaşta en etkili silah !
Koronavirüse karşı alınacak önlemlerin başında bağışıklığı güçlü tutmak geliyor. Propolisin içindeki Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu belirlendi.
Virüsün en etkili silahı: propolis
Propolisin virüsler üzerine etkisi ile ilgili Pavia Üniversite'sinde yapılan bilimsel çalışmaya değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güldane Koturoğlu, "Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, koronavirus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda çoğalmaları sağlanmıştır.
Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir. Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu, Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir" dedi.
Bağışıklık sistemini güçlendirmeli!
İstanbul'da Koronavirüs ile ilgili son durumun aktarıldığı, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Güncel verilere göre koronavirüsünden enfekte olanların sayısı yaklaşık 120 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin civarında, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin civarındadır. Bu verilere göre korona virüse bağlı bir enfeksiyondan hayatını kaybetme riski yüzde 1,7'dir. Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişiler arasından 70 yaş ve üzerindeki bireylerin hayatını kaybetme riski yüzde 10 oranındadır. Yani yaşa bağlı artan bir risk söz konusudur. Aynı şekilde kronik bir hastalığı olanların hayatını kaybetme riski daha fazladır. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi devreye giriyor. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok. Hem antiviral etkisi güçlü olan hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer vermemiz çok önemli.
Bu besinlerin başında ise propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri geliyor. Bilimsel veri tabanlarında arı sütünün antiviral özelliği ile ilgili 3 bin 700 yayın, propolisin antiviral özelliğiyle
ilgili 17 bin 100 yayın, ham balın antiviral etkisi ile ilgili 11,900 adet yayın bulunmaktadır. Propolis ve arı sütü yeni ürünler değildir. Uzun yıllardır tamamlayıcı tıpta kullanılan ve çeşitli hastalıklarda
destekleyici olarak kullanıldığında etkisi ispatlanmış ürünlerdir" dedi.
Özütünden günde en az 20 damla, ballı karışımından günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketmeli!
Kara, koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için propolisin önemini aktardı. Kara, "Doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması ve propolisli arı sütlü ham ballı karışımlardan da günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketilmesi çok önemli. Propolis ve arı sütü hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına nemli gıdalardır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına yani 80-100 damlaya kadar çıkarmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi oluşturuyor" diye konuştu.