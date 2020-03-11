Koronavirüsle savaşta en etkili silah !

Özütünden günde en az 20 damla, ballı karışımından günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketmeli!



Kara, koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için propolisin önemini aktardı. Kara, "Doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması ve propolisli arı sütlü ham ballı karışımlardan da günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketilmesi çok önemli. Propolis ve arı sütü hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına nemli gıdalardır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına yani 80-100 damlaya kadar çıkarmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi oluşturuyor" diye konuştu.