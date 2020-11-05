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  3. 05 Kasım 2020 17:33

Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!

Koronavirüste 7 ay sonra koronavirüste can kaybı rekoru kırıldı. 4 Kasım'da dünya genelinde 9 bin 67 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti.

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Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 231 bin 26 kişi yaşamını yitirdi.

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Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!

Avrupa'da salgının ikinci dalgası başladı. Dünya genelinde ise can kaybı rekoru kırıldı. 4 Kasım tarihinde 571 bin yeni vaka tespit edilirken 9 bin 67 kişi ise hayatını kaybetti.

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Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!

Vaka sayısı 48 milyon 438 bin 944'e çıkarken, virüs saptanan 34 milyon 674 bin 519 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 533 bin 399 hasta bulunuyor.

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