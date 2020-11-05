Koronavirüste 7 ay sonra can kaybı rekoru kırıldı!
Koronavirüste 7 ay sonra koronavirüste can kaybı rekoru kırıldı. 4 Kasım'da dünya genelinde 9 bin 67 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 48 milyon 438 bini geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 231 bin 26 kişi yaşamını yitirdi.
Avrupa'da salgının ikinci dalgası başladı. Dünya genelinde ise can kaybı rekoru kırıldı. 4 Kasım tarihinde 571 bin yeni vaka tespit edilirken 9 bin 67 kişi ise hayatını kaybetti.