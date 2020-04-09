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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 908'E YÜKSELDİ
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  3. 09 Nisan 2020 23:20

Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 539 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bini geçti. Öte yandan son bilgilere göre İspanya'da bir günde 683 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. ABD'de ise 24 saatte bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 11'e, vaka sayısı 1 milyon 539 bin 424'e ulaştı.

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Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.

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Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Yeni tip corona virüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 523 kişi yaşamını yitirdi, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 396 can kaybıyla Hollanda ve 2 bin 349 ölümle Almanya oldu. Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. ABDABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte  bin 890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

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Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

İRANİran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 4 bin 110'a yükseldi.

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