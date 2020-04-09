Koronavirüste bilanço ağırlaşıyor! Virüsten ölenlerin sayısı 90 bini aştı

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 669 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da meydana geldi. Bu ülkeyi 15 bin 238 can kaybıyla İspanya, 14 bin 865 ile ABD, 10 bin 869 ile Fransa, 7 bin 97 ile İngiltere ve 4 bin 110 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 335 kişi hayatını kaybetti.