Koronavirüste delta varyantı için kötü haber DSÖ'den geldi
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs vakalarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 4 haftada örgütün dünya genelindeki 6 bölgesinin 5'inde yüzde 80 arttığını, bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını ve bu varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.
Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Kovid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu:
"Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."