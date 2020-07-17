Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 14 milyona yaklaştı. 600 bine yakın insan hayatını kaybederken dünya genelinde rekor vaka artışları görüldü.
Corona virüs salgınında ilk vakanın üzerinden yedi aydan uzun bir süre geçti. Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan vakalar tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 967 bini geçti. Vakalar 14 milyona yaklaşırken 593 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 8.3 milyon olurken dünya genelinde halen 5 milyona yakın aktif corona virüs vakası bulunuyor.
Günlük vaka sayılarına bakıldığında corona virüs salgınının yavaşlamaktan uzak olduğu görülüyor.