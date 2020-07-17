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  3. 17 Temmuz 2020 15:57

Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 14 milyona yaklaştı. 600 bine yakın insan hayatını kaybederken dünya genelinde rekor vaka artışları görüldü.

Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü

Corona virüs salgınında ilk vakanın üzerinden yedi aydan uzun bir süre geçti. Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan vakalar tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına dönüştü.

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Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 967 bini geçti. Vakalar 14 milyona yaklaşırken 593 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 8.3 milyon olurken dünya genelinde halen 5 milyona yakın aktif corona virüs vakası bulunuyor.

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Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü

Günlük vaka sayılarına bakıldığında corona virüs salgınının yavaşlamaktan uzak olduğu görülüyor.

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Koronavirüste en kötü gün: 4 ayda ulaşılan vaka sayısı bir günde görüldü

Günlük vaka sayısı 16 Temmuz tarihinde rekor kırarak 248 binden fazla artış gösterdi. Covid-19'da toplam vaka sayısının 250 bine ulaşması dört ayı bulmuştu.

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