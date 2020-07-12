Koronavirüste gelinler için altın maske
Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi. ...
Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.
'100 BİN LİRALIK YENİ MODELLER ÜRETECEĞİZ' Koronavirüs nedeniyle altın takı imalat sektörünün zor günler yaşadığını belirten Hacı Mustafa Öz, düğünlere izin verilmesiyle birlikte 'Sektöre nasıl bir katkı, heyecan sağlarız?' diye düşünürken akıllarına altın maske fikri geldiğini söyledi.
Öz, "Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık. Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde.