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  3. 12 Temmuz 2020 23:56

Koronavirüste gelinler için altın maske

Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi. ...

Koronavirüste gelinler için altın maske

Kahramanmaraş'ta, düğün ve nişanların yasak olması nedeniyle bir süredir kapalı olan altın takı atölyelerinde, üretim kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, maskenin üzerine altın işleme yapıldığını belirterek, "Düğünlerde bilezik, kemer, taç, yüzük, küpenin haricinde bu yeni normalde altın maskelerin gündemde olacağını düşünüyoruz" dedi.

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Koronavirüste gelinler için altın maske

'100 BİN LİRALIK YENİ MODELLER ÜRETECEĞİZ' Koronavirüs nedeniyle altın takı imalat sektörünün zor günler yaşadığını belirten Hacı Mustafa Öz, düğünlere izin verilmesiyle birlikte 'Sektöre nasıl bir katkı, heyecan sağlarız?' diye düşünürken akıllarına altın maske fikri geldiğini söyledi.

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Koronavirüste gelinler için altın maske

Öz, "Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık. Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde.

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Koronavirüste gelinler için altın maske

Bu maskemiz 30 gram, 14 bin lira değerinde ve 22 ayar altından yapıldı. Tasarım ve üretim için 3 gün uğraştı ustalarımız. Önümüzdeki günlerde 50 bin, 100 bin liraya kadar ulaşacak modeller olacak" diye konuştu.

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