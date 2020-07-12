Koronavirüste gelinler için altın maske

Öz, "Gelinlerin olmazsa olmaz olan takılarının yanına bir de altın maske fikri aklımıza geldi. Ve bunun tasarımını yapıp üretimine başladık. Şu anda ürettiğimiz bu maske düğünlerin olmazsa olmazı diye düşünüyoruz ve beklentimiz her düğün için yükseklerde.