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  4. Koronavirüste gerçek vaka sayısını açıkladılar

Koronavirüste gerçek vaka sayısını açıkladılar

Dünya genelinde 190 milyona yakın koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak yapılan son araştırma vaka sayısının resmi rakamlardan kat kat fazla olabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyondan fazla insanı öldürdü.

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Son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile boğuşan dünyada vaka sayıları artış trendinde. Buna bağlı olarak pek çok ülke gevşettiği kısıtlamaları geri getirmeye hazırlanıyor.

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Virüs yaklaşık 2 yıldır bilim dünyasının da bir numaralı maddesi. Kovid-19 ile ilgili yüzlerce bilimsel araştırma yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

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VAKA SAYILARINI MERCEK ALTINA ALDILAR 
Bu araştırmalar sayesinde virüs ile ilgili her geçen gün yeni bir şey öğreniyor. O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları bu sefer vaka sayılarını mercek altına aldı.

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