Koronavirüste gerçek vaka sayısını açıkladılar
Dünya genelinde 190 milyona yakın koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak yapılan son araştırma vaka sayısının resmi rakamlardan kat kat fazla olabileceğini ortaya koydu.
Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyondan fazla insanı öldürdü.
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Son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile boğuşan dünyada vaka sayıları artış trendinde. Buna bağlı olarak pek çok ülke gevşettiği kısıtlamaları geri getirmeye hazırlanıyor.
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Virüs yaklaşık 2 yıldır bilim dünyasının da bir numaralı maddesi. Kovid-19 ile ilgili yüzlerce bilimsel araştırma yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
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VAKA SAYILARINI MERCEK ALTINA ALDILAR
Bu araştırmalar sayesinde virüs ile ilgili her geçen gün yeni bir şey öğreniyor. O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları bu sefer vaka sayılarını mercek altına aldı.
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